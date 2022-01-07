Финальный эпизод «И просто так» покажут без мистера Бига

В сериале «И просто так» герой Криса Нота мистер Биг умирает в первом же эпизоде, однако он должен был появиться в последней серии, а теперь стало известно, что этого не произойдет.

Заключительный эпизод «И просто так» покажут 3 февраля. Изначально создатели планировали представить в нем эмоциональную сцену, в которой Кэрри, в Париже, на мосту Понт-де-Арт развеивает прах мистера Бига. В этом моменте Брэдшоу должна была воссоединиться с умершим возлюбленным. Однако создатели решили вырезать сцену с Нотом, передает Variety.

HBO Max никак не комментирует информацию об изменениях в финальном эпизоде «И просто так». Источник уточняет, что команда сериала не берет момент с Нотом, так как он недостаточно повествователен, чтобы его оставить.

Напомним, за последние недели несколько женщин выступили против Нота с обвинениями о нападениях и домогательствах с его стороны. Актер все отрицает, и настаивает на том, что не совершал противоправных действий, однако скандал нанес удар по его карьере.

CBS отказался от сотрудничества с Крисом, хотя он должен был играть главную роль в криминальном сериале «Уравнитель». Также, коллеги по «Сексу в большом городе» выступили в соцсетях в поддержку женщин, которые заявили о домогательствах.