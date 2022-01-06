Суд в Украине арестовал все имущество и активы бывшего президента Петра Порошенко

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии «Европейская солидарность» и бывшего президента страны Петра Порошенко. Соответствующее решение приняла судья Вита Бортницкая.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката политика Игоря Голованя. Решение принято по ходатайству прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика, который сейчас находится на отдыхе.

Защита Порошенко уже сообщила, что подаст апелляцию на решение суда. Адвокат Игорь Головань подчеркнул, что защитники считают это дело политическим преследованием Порошенко.