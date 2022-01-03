У Путіна є компромат на Зеленського, — Луценко

Про це він заявив в етері одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.

«З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне — бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю», — сказав Луценко.

Він також додав, що «відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно».

Окрім того, Луценко допускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: «Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних «республік», я привіз вам мир, ніхто не загине».