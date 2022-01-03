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Сальма Хаек поздравила фанатов с Новым годом в мокром купальнике

Сальма Хаек поздравила фанатов с Новым годом

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек оригинально поздравила фанатов с новогодними праздниками.

Звезда опубликовала в своем Instagram фото в сплошном купальнике для того, чтобы привлечь внимание пользователей. Знаменитость посветила своим пышным бюстом и аппетитными бедрами. Кстати, Сальма стояла по пояс в водоеме, и заметно, что она недавно плавала, ведь актриса была полностью мокрой. Также знаменитость изображена без капли декоративной косметики.

Кроме этого артистка поздравила с Новым годом. Она пожелала фанатам, чтобы 2022 принес им только радость и счастье.

«Пусть этот Новый год принесет вам веру в свои силы. Счастливого и здорового вам 2022 года», — написала под фото Хайек.

3 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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