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В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме

На индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошла давка в одном из храмов. Об этом сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на министра обороны страны Раджнатха Сингха.

Инцидент случился в ночь на субботу, 1 января, в пещерном храме Вайшно-деви. Известно, что давка возникла из-за спора между паломниками. По предварительным данным, в результате погибли 12 человек, еще 13 пострадали.

Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (2,7 тысячи долларов) родственникам погибших и 50 тысяч рупий (670 долларов) пострадавшим.

1 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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