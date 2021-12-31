Студия Warner планирует «Матрицу 5»

Несмотря на неоднозначную критику со стороны как профессионалов, так и зрителей, продюсеры твердо намерены выпустить еще одну «Матрицу», сообщает Deadline.

По словам управляющей студии Warner Энн Сарнофф, компания определенно рассчитывает сделать еще как минимум один фильм. Также в планах возвращение Ланы Вачовски в режиссерское кресло и возвращение исполнителей главных ролей Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс.

Правда, сама Лана Вачовски недавно заявила, что не собирается снимать ни пятую, ни шестую части, когда ее спросили о планах на новую трилогию. Но раньше она и четвертую делать не собиралась.

Отметим, что в прокате «Матрица: Воскрешение» показала себя слабо, но хороший результат продемонстрировала на стриминге HBO Max, где вышла параллельно с кинотеатрами. За пять дней ее включили 2,8 миллиона подписчиков, и это один из лучших стартов на сервисе.