Польша обвинила Россию в шантаже и высоких ценах на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за высокие цены на газ в Европе лежит в том числе на РФ и странах Евросоюза.

В частности, по его словам, газопровод «Северный поток-2» стал частью «газового шантажа», сообщает TVN24. Премьер призвал другие европейские государства «дать четкий ответ на такой шантаж», а также развивать газовую и энергетическую инфраструктуру.

Напомним, подорожание газа на европейском рынке происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа». Газ по нему пустили в реверсном направлении в сторону Польши.