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Керри-Энн Мосс считает Джона Уика лучшей ролью Киану Ривза

Керри-Энн Мосс, известная по роли Тринити в серии «Матрица», рассказала о любимой роли Киану Ривза в разговоре с изданием People. По её словам, благодаря «Джону Уику» она осознала один из главных талантов Ривза, и поэтому его роль наёмного убийцы нравится ей больше всего.

Я люблю фильмы про Джона Уика, потому что только в них я начала понимать, насколько Киану одарён способностью рассказывать историю с помощью своего тела. Это отдельная форма искусства.

Керри-Энн Мосс
актриса

Мосс смотрела фильмы серии вместе со своим сыном, и она считает, что они даже по-своему помогли ей наладить отношения с ним.

Ривз, в свою очередь, по-прежнему считает Тринити лучшей ролью в карьере Мосс, однако он отметил, что во всех своих ролях она способна передать многие эмоции одним лишь своим взглядом.

Наконец, Мосс призналась, что ей бы тоже хотелось сыграть наёмного убийцу в «Джоне Уике», и она готова приступить к тренировкам. Шутит она или нет, Ривзу нравится идея и он зацепился за неё.

Будь осторожна в желаниях, теперь я не забуду об этом.

Киану Ривз
актёр

В четвёртом «Джоне Уике» Мосс появиться уже вряд ли сможет — его съёмки закончились ещё осенью (релиз фильма намечен только на 24 марта 2023-го). Однако в планах есть и пятый фильм, к активной разработке которого пока не приступили. Поэтому ещё не всё потеряно.

31 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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