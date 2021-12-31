Камбэрбетч поссорился с котом и чуть не сорвал съемки

Известный по ролям Шерлока, Алана Тьюринга и доктора Стрэнджа Бенедикт Камбербэтч едва не сорвал работу над фильмом «Кошачьи миры Луиса Уэйна». В проекте Камбербэтчу пришлось впервые в жизни искать подход не только к актерам в человеческом обличье, но и к кошкам, которые также засветились на экране и не всегда были готовы к сотрудничеству.

После того как очередная кошка буквально сорвала работу над эпизодом, Камбэрбетч признался в «патологической ненависти» к животным.

«Бенедикт теперь патологически их ненавидит. А все почему? Потому что они очень требовательны и в кадре были важнее его», — приводит слова Клэр Фой Express.

К счастью, актерам и режиссерам все же удалось найти общий язык, и проект был доснят.