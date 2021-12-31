Автор саги Джордж Мартин доволен продолжением «Игры престолов». В целом он одобрил и сюжет и кульминацию.
«Дом дракона» доберется до зрителей лишь в следующем году, но автору вселенной «Игры престолов» уже показали пилотный эпизод. Отзывы Мартина заряжают оптимизмом на фоне финального сезона «Престолов», и остается надеться, что Джордж тут предельно объективен.
«Мрачно, мощно, эмоционально — есть все то, что я люблю в эпическом фэнтези», — искренне радуется писатель.
Мигель Сапочник и Райан Кондал, снимающие первый сезон «Дома дракона», удостоились от Мартина отдельной похвалы. Джордж заявил в собственном блоге, что о сериале теперь можно не беспокоиться:
«Многие зрители узнают лишь нескольких актеров, но, думается мне, со временем вы многих полюбите. И ваши сердца разобьются, когда… впрочем, вы и сами все узнаете. Думаю, Таргариены в надежных руках. Поэтому ждите. На мой взгляд, вы не разочаруетесь».
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