Байден в разговоре с Путиным призвал к деэскалации и пригрозил решительным ответом на вторжение России в Украину

Президент США Джо Байден в ходе вчерашнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае, если Россия «вторгнется на Украину».
Добавим, что нынешний телефонный разговор президентов РФ и США длился 50 минут, причем инициатива такой беседы исходила от Путина.
10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.
Напомним также, в ноябре–декабре уходящего года мировые СМИ заполнила тема предполагаемого российского вторжения на Украину и санкций, которые должны за этим последовать. По мнению авторов и экспертов этих изданий, признаком «вторжения» является сосредоточение российской военной техники в пограничных с Украиной регионах. В числе вероятных санкций называются как остановка газопровода «Северный поток-2», так и ограничения против российских энергокомпаний, и отключение системы «быстрых» финансовых расчетов SWIFT.
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