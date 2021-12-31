Австралийцы впервые за 22 года увидели редкую розовую рыбу с руками

Австралийские ученые сняли на видео редкую розовую рыбу Brachiopsilus dianthus, не попадавшуюся на глаза людям более двадцати лет. Она относится к семейству Brachionichthyidae, у представителей которого грудные плавники напоминают руки и используются для ходьбы по дну. Камера запечатлела B. dianthus на глубине около 120 метров, хотя прежде этих рыб встречали исключительно на мелководье. Таким образом, данный вид распространен намного шире и, возможно, более многочислен, чем считалось прежде, отмечает ABC News.

Мелководья вдоль восточного и южного побережья Австралии и вокруг острова Тасмания — родина причудливых рыб из семейства Brachionichthyidae. Брахионихтиды не вырастают больше пятнадцати сантиметров в длину, однако компенсируют скромные размеры необычным поведением и своеобразной внешностью. Вместо того чтобы плавать, эти рыбы предпочитают ходить по дну, опираясь на напоминающие руки грудные плавники. Кроме того, некоторые из них отличаются яркой расцветкой. Например, у представителей вида Thymichthys politus тело окрашено в красные и оранжевые тона, а Brachionichthys hirsutus щеголяют многочисленными темными пятнами.

Брахионихтиды медлительны и малоподвижны, так что расселяются довольно плохо. Неудивительно, что у большинства видов этих рыб очень ограниченные ареалы, что делает их чрезвычайно уязвимыми к последствиям человеческой деятельности: разрушению местообитаний, антропогенным изменениям климата и распространению инвазивных амурских морских звезд (Asterias amurensis), которые поедают икру брахионихтид и нарушают бентосные сообщества. Неудивительно, что многие виды семейства оказались на грани исчезновения, причем некоторые из них не показывались на глаза людям уже несколько десятилетий. В прошлом году вид Sympterichthys unipennis даже признали первой морской рыбой, вымершей по вине человека (правда, чуть более года спустя специалисты пересмотрели это решение, поскольку для него оказалось недостаточно данных).

Еще одного редкого представителя семейства, окрашенного в розовый цвет Brachiopsilus dianthus, ученые и дайверы встречали всего пять раз. Последний раз это произошло в 1999 году у побережья полуострова Тасман неподалеку от города Хобарт. Поскольку с тех пор прошло более двух десятилетий, некоторые специалисты опасались, что этот вид успел исчезнуть.

Недавно сотрудники Тасманийского университета сообщили, что им удалось вновь обнаружить B. dianthus. В январе-феврале этого года ученые исследовали донную фауну морского заповедника Тасман-Фрэкчер (Tasman Fracture Marine Park), эта охраняемая территория размером c Удмуртию расположена к юго-западу от Тасмании. Для этого они опускали на глубину более ста метров подводную камеру с закрепленной перед ней съедобной приманкой и снимали всех привлеченных ею морских обитателей. Так исследователям удалось запечатлеть, например, омаров и разнообразных рыб.

Обработка многочасовых записей растянулась до осени. В начале октября исследователи просматривали одну из них и обнаружили, что перед объективом камеры проплыла небольшая розовая рыба, в которой они опознали B. dianthus. Судя по всему, ее потревожили заинтересовавшиеся приманкой лангусты. Встреча с представителем редкого вида удивила ученых. Дело в том, что он считался обитателем защищенных мелководных бухт глубиной от десяти до сорока метров, а камера была установлена на глубине 120 метров.

Новая находка B. dianthus свидетельствует, что этот вид распространен шире, чем считалось прежде. Более того, он живет на охраняемой территории, где защищен от прямого воздействия человека. В будущем специалисты намерены выяснить, насколько большая популяция населяет парк. Вполне возможно, что численность вида достаточно велика, чтобы о его судьбе можно было не беспокоиться.