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Звезда «50 оттенков серого» рассказала про свой тайный роман

Звезда «50 оттенков серого» рассказала про свой тайный роман — возлюбленные не очень хотят афишировать отношения и их подробности.

Дакота Джонсон и Крис Мартин встречаются уже несколько лет, но личную жизнь влюбленные напоказ не выставляют и почти не говорят о своем романе. В новом интервью журналу Elle актриса рассказала, что они с бойфрендом домоседы и совсем не любят выходить в свет:

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме, — сказала звезда фильма «50 оттенков серого».

Дакота Джонсон

 

Несмотря на то что за годы романа Дакота и Крис пока не связали себя узами брака, в серьезности их отношений сомневаться не приходится. В прошлом году они купили роскошный особняк в Малибу и стали жить вместе. Правда, недавно солист группы Coldplay решил его продать, но только лишь для того, чтобы купить новый.

Крис Мартин

 

Прекрасно ладит Дакота и с бывшей женой Мартина Гвинет Пэлтроу. Инсайдеры говорили, что именно Гвинет помирила пару, когда Дакота и Крис на время расставались. С детьми Мартина и Пэлтроу Дакота тоже находится в прекрасных отношениях и часто проводит с ними время.

30 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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