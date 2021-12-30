Жена Уилла Смита рассказала, почему она потеряла волосы

В 2018 году жена Уилла Смита, Джада Пинкетт-Смит, рассказала о тяжелом аутоиммунном заболевании. Тогда она потеряла все волосы за несколько месяцев. А спустя 4 года актриса рассказала о своей болезни.

Фото: Steve Jennings/Getty Images

В своем Instagram Джада опубликовала видео, в котором показала новую линию выпадения волос на голове. «Сейчас я могу только над этим смеяться. Вы все знаете, что я долго боролась с облысением, а теперь посмотрите на эту линию справа посередине прямо здесь. Она взяла и просто так появилась! Похоже, в этот раз мне будет сложно скрыть ее, поэтому я подумала, что поделюсь этим с вами, чтобы вы не задавали никаких вопросов. Кстати, я решила украсить это место стразами, сделаю себе маленькую корону», — сказала она.

Напомним, в прошлом году Джада Пинкет-Смит сделала шокирующее заявление в шоу Red Table Talk: она призналась, что у нее была интимная связь с рэпером Августом Алсином. По словам Пинкетт-Смит, 4,5 года назад их брак с актером переживал не самый лучший период, именно это ее и подтолкнуло сблизиться с музыкантом.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Джада с 1997 года замужем за Уиллом Смитом и воспитывает с ним троих детей: сына Джейдена, дочь Уиллоу, а также сына супруга от первого брака Трея Смита.