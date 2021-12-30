В США осудили любовницу педофила Джеффри Эпштейна

Гислейн Максвелл была осуждена за торговлю несовершеннолетними девушками для бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна. Присяжные признали ее виновной, ей грозит до 65 лет заключения. Об этом сообщает Washington Post.

Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения сексуальной торговли и секс-торговли лицами моложе 18 лет. Она была признана невиновной в совращении одного лица в возрасте до 17 лет с намерением заняться незаконной сексуальной деятельностью. «Судебное расследование было долгим, но сегодня правосудие наконец свершилось», — добавил прокурор.

Когда был объявлен вердикт присяжных, со стороны Максвелл не последовало никакой видимой реакции. Ей грозит до 65 лет тюремного заключения. Дата вынесения окончательного приговора еще не назначена.

Эпштейн и Максвелл были влиятельной парой, которая много лет назад дружила, в частности, с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и британским принцем Эндрю. Утверждения об оргиях и секс-вечеринках с молодыми девушками, в том числе на частном карибском острове Эпштейна, заставили многих известных политиков, бизнесменов и знаменитостей дистанцироваться, особенно после сделки о признании вины в 2008 году, которая привела к относительно маленькому тюремному заключению сроком на один год для опального бизнесмена.

Суд над Максвелл рассматривался как возможность для прокуроров привлечь к ответственности всех причастных к этой истории.

16 декабря британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании на одной из вечеринок Эпштейна. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних независимо от того, когда было совершено преступление.

Эпштейн был найден мертвым вскоре после своего ареста в 2019 году. Охранники, которые должны были следить за его поведением, пропустили обход камер по расписанию, а записи с камер видеонаблюдения возле камеры умершего вскоре после этого исчезли — следствие их не получило.