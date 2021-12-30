В борьбе со старением поможет киви — ученые

Фрукт киви недооценен россиянами, а между тем, в нем содержится масса полезных микроэлементов.

Например, киви считается рекордсменом по содержанию витамина С. На 100 грамм мякоти приходится четыре суточные нормы. Этот витамин не только дарит заряд бодрости и укрепляет иммунитет, но является мощным природным антиоксидантом, который защищает клетки от воздействия свободных радикалов. При регулярном употреблении киви все органы и особенно кожа дольше сохраняют запас жизненной силы, пишет Harper’s Bazaar.

Также киви содержит фермент актинидин и много фруктовых кислот, которые облегчают переваривание пищи.

Кроме этого, киви богат витамином К и калием, также в нем содержатся натуральные полезные для сердечно-сосудистой системы кроворазжижающие и укрепляющие сердечную мышцу и сосуды компоненты, они же препятствуют кальцификации сосудов.