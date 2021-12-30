Байден ищет дипломатический путь к снижению напряженности вокруг Украины Джордж Клуни готов стать звездой Marvel, но его роль будет особой » Ученые узнали, как коронавирус поражает почки Коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. К такому выводу пришли исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах, передает журнал Cell Steam Cell. Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание. Уточняется, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тыс. зараженных в США.