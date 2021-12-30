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Ученые узнали, как коронавирус поражает почки

Коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. К такому выводу пришли исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах, передает журнал Cell Steam Cell.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

Уточняется, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тыс. зараженных в США.

30 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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