ТОП-5 развивающих секций для одарённых детей

Уже при поступлении в первый класс многие родители задумываются о том, куда записать ребенка на дополнительные занятия. В настоящее время кружки для детей представлены в большом разнообразии, можно подобрать направление не только по увлечениям ребенка, но и по его характеру, наклонностям и особым навыкам. Это будет способствовать развитию у ребёнка тех способностей, к которым он больше расположен. Таким образом одаренные дети полноценно раскрывают свой талант и нередко добиваются высоких успехов уже во взрослой жизни.

На примере образовательного комплекса Золоче, расположенного вблизи Киева, отметим ТОП-5 развивающих секций, которые подойдут для одаренных детей.

Актуальные секции для детей

В международной школе Золоче детям дается образование на всех возрастных этапах. Особое внимание уделено развитию способностей воспитанников — ведется набор в развивающие секции.

Театральная студия. Принимают с 6 лет. Опытные педагоги помогают детям развить навык импровизации, учат быть открытыми и уверенными, решить трудности с дикцией, памятью. Игра, погружение в роль, помогает избавиться от комплексов, раскрыть лидерские способности.

Живопись. Умение рисовать дается каждому ребенку, но почему не все становятся художниками во взрослой жизни? Ответ прост — нужно вовремя раскрыть талант, и не оставить это просто увлечением. Уроки живописи постепенно формируют художественный вкус, развивают кругозор, мелкую моторику, воображение.

Спорт. Существует множество секций, направленных на формирование физической выносливости у ребёнка. В Золоче ведется прием детей от 4 лет на футбол. Азартные оздоровительные физические нагрузки способствуют развитию сильной личность, воспитанию самоконтроля, ответственности за коллектив и свои действия.

Вокал. Многие родители видят у ребенка интерес к пению, но не каждый решается записать его в соответствующий кружок. В международной школе Золоче на вокале ребенок учится правильно выражать эмоции, ставить речь, становится артистичнее, избавляется от комплексов. Кроме того, в задачи учителя входит освоение обязательной музыкальной грамоты.

Английский читательский клуб. Иностранные языки являются основой успешного развития интеллекта. Сейчас практически в любой сфере деятельности необходимы знания иностранных языков. Это считается одним из залогов успешности в карьере. В Золоче с учениками работают преподаватели-носители иностранного языка из США, они помогают ребятам от 7 до 9 лет привить интерес к иностранному языку через чтение книг. Педагоги используют актуальные материалы и игровые подходы.

Кружки для детей: несколько советов для родителей

Родители должны понимать, что выбор направления дополнительного образования нужно доверить самому ребенку. Наблюдайте за непоседой, обратите внимание на его особые увлечения, интересы. Не забывайте о том, что многое зависит от педагога — его опытности и подготовки в определенном направлении.

Развивающие секции — это не только увлечение или хобби, но одна из основ для развития одаренного ребенка.