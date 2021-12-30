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Снасти из Японии для украинских рыбаков

Снасти из Японии для украинских рыбаков

Японские рыболовные снасти получили широкую популярность во всем мире, благодаря своим уникальным рабочим характеристикам и качеству сборки. Отечественные рыболовы давно взяли на вооружение рыболовную оснастку от известных японских производителей. В магазине FISHING CLUB можно найти самые популярные японские снасти для рыбалки, разные модели рыболовной оснастки на любой вкус и финансовые возможности. Мы работаем напрямую с японскими производителями, поэтому с уверенностью гарантируем высокие качественные характеристики. Представленный товар предназначен для реализации на внутреннем рынке Японии (JDM), что гарантирует высокое качество сборки.

Японские удилища

Самые популярные модели японских удилищ от известных производителей:

  • GRAFITLEADER – продукция компании мгновенно получила популярность среди отечественных рыболовов. Удилища отличаются высоким качеством сборки и уникальным внешним видом. Удилища часто занимают призовые места в мировых соревнованиях по рыбной ловле. В производстве спиннинговых удилищ компания придерживается концепции «дальнобойность-мощность-точность»;
  • MAJOR CRAFT – специалисты компании в работе используют инновационные технологии и современное оборудование. Производственные мощности постоянно совершенствуются, проводится модернизация старых технологических линий. Рабочие параметры удилищ тщательно просчитываются с помощью компьютерного моделирования, а готовая продукция проходит испытания в реальных условиях;
  • NORIES – спиннинговые и кастинговые удилища из карбона и высокомодульного графита заслужено получили популярность среди отечественных рыболовов. Использование инновационных материалов позволяет добиться снижения веса удилища, что положительным образом сказывается на уровне комфорта рыболова;
  • SHIMANO – выдержанные по стилю и форме удилища моментально стали любимчиками в арсенале рыболова. Прочная конструкция позволяет использовать удилище на протяжении долгих лет.

Мы сотрудничаем с японскими производителями напрямую, поэтому можем гарантировать самые выгодные условия сотрудничества.

Японские приманки

В широком ассортименте оригинальные приманки от известных японских производителей:

  • Воблеры – искусственная приманка, которая внешне напоминает живую рыбку. Приманки имеют различный уровень заглубления и отличаются плавучестью. Все типы воблеров можно разделить на плаваюшие, тонущие и суспендеры;
  • Блесны – классическая металлическая приманка, которая привлекает внимание хищника вибрацией, бликами и колебаниями. Блесна может иметь юбочку, мушку или другой увлекающий элемент. Окрас блесны выбирается в зависимости от конкретных условий ловли;
  • Силиконовые приманки – наиболее часто используемая отечественными рыболовами приманка. Может выполняться из съедобного и несъедобного материала. Для привлечения внимания хищника может добавляться вкусовой аттрактант. Отличный вариант для ловли на джиг.

У нас вы найдете японские приманки известных брендов:

  • ADUSTA;
  • APIA;
  • ATTIC;
  • DUO;
  • EVERGREEN;
  • GEECRACK;
  • HIDEUP;
  • IMA;
  • LUCKY CRAFT;
  • O.S.P.
30 декабря, 2021 | Category: Новости
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