Грати на гривні в онлайн-автомати від Slotor casino » Снасти из Японии для украинских рыбаков Снасти из Японии для украинских рыбаков Японские рыболовные снасти получили широкую популярность во всем мире, благодаря своим уникальным рабочим характеристикам и качеству сборки. Отечественные рыболовы давно взяли на вооружение рыболовную оснастку от известных японских производителей. В магазине FISHING CLUB можно найти самые популярные японские снасти для рыбалки, разные модели рыболовной оснастки на любой вкус и финансовые возможности. Мы работаем напрямую с японскими производителями, поэтому с уверенностью гарантируем высокие качественные характеристики. Представленный товар предназначен для реализации на внутреннем рынке Японии (JDM), что гарантирует высокое качество сборки. Японские удилища Самые популярные модели японских удилищ от известных производителей: GRAFITLEADER – продукция компании мгновенно получила популярность среди отечественных рыболовов. Удилища отличаются высоким качеством сборки и уникальным внешним видом. Удилища часто занимают призовые места в мировых соревнованиях по рыбной ловле. В производстве спиннинговых удилищ компания придерживается концепции «дальнобойность-мощность-точность»;

MAJOR CRAFT – специалисты компании в работе используют инновационные технологии и современное оборудование. Производственные мощности постоянно совершенствуются, проводится модернизация старых технологических линий. Рабочие параметры удилищ тщательно просчитываются с помощью компьютерного моделирования, а готовая продукция проходит испытания в реальных условиях;

NORIES – спиннинговые и кастинговые удилища из карбона и высокомодульного графита заслужено получили популярность среди отечественных рыболовов. Использование инновационных материалов позволяет добиться снижения веса удилища, что положительным образом сказывается на уровне комфорта рыболова;

SHIMANO – выдержанные по стилю и форме удилища моментально стали любимчиками в арсенале рыболова. Прочная конструкция позволяет использовать удилище на протяжении долгих лет. Мы сотрудничаем с японскими производителями напрямую, поэтому можем гарантировать самые выгодные условия сотрудничества. Японские приманки В широком ассортименте оригинальные приманки от известных японских производителей: Воблеры – искусственная приманка, которая внешне напоминает живую рыбку. Приманки имеют различный уровень заглубления и отличаются плавучестью. Все типы воблеров можно разделить на плаваюшие, тонущие и суспендеры;

Блесны – классическая металлическая приманка, которая привлекает внимание хищника вибрацией, бликами и колебаниями. Блесна может иметь юбочку, мушку или другой увлекающий элемент. Окрас блесны выбирается в зависимости от конкретных условий ловли;

Силиконовые приманки – наиболее часто используемая отечественными рыболовами приманка. Может выполняться из съедобного и несъедобного материала. Для привлечения внимания хищника может добавляться вкусовой аттрактант. Отличный вариант для ловли на джиг. У нас вы найдете японские приманки известных брендов: ADUSTA;

APIA;

ATTIC;

DUO;

EVERGREEN;

GEECRACK;

HIDEUP;

IMA;

LUCKY CRAFT;

O.S.P.