Шварценеггер официально стал холостяком

Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер. Как сообщает TMZ, бракоразводный процесс длился десять с половиной лет.

По данным СМИ, такой долгий срок объяснялся тем, что у супругов «отсутствовала мотивация», а также урегулированием споров о разделе имущества.

Накануне, 27 декабря, Шрайвер заявляла, что не исключает возможности сохранить брак.

Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. Шрайвер подала на развод в июле 2011 года из-за романа актера на стороне и внебрачного ребенка.