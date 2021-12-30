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Селена Гомес наконец-то показала свою секретную татуировку во всей красе

Селена Гомес наконец-то показала свою секретную татуировку во всей красе

Несколько недель назад Instagram облетело фото Селены Гомес с большим тату на спине. Но снимок издалека не дал хорошо рассмотреть что и к чему. А потом и вообще исчез из соцсети.

Но тату-салон Bang Bang Tattoo в конце концов опубликовал свою работу на теле знаменитой крошки вблизи.

Оказывается, татуировка Селены сделана в цвете и совсем не зловеща. Это большая роза в мягком акварельном фокусе, границы лепестков которой размыты. Основное соцветие разместилось под шеей Гомес, тогда как между лопаток будто потоками стекает краска.

30 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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