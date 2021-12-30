Cтартует показ американо-британского приключенческого боевика «Кингс Мен» ТОП-5 развивающих секций для одарённых детей » Россия 10 дней блокирует поставки газа в Европу Россия 10 дней блокирует поставки газа в Европу — объемы серьезно ограничены и в основном компенсируются СПГ газом из США. «Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу десятый день подряд. Для бронирования было доступно 89,1 млн кубометров, однако предложение оказалось невостребованным. «Газпром» объяснял, что не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы.