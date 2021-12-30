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Россия 10 дней блокирует поставки газа в Европу

Россия 10 дней блокирует поставки газа в Европу — объемы серьезно ограничены и в основном компенсируются СПГ газом из США.

«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу десятый день подряд.

Для бронирования было доступно 89,1 млн кубометров, однако предложение оказалось невостребованным.

«Газпром» объяснял, что не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы.

30 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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