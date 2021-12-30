Прогноз погоды на Новый год

В этом году 31 декабря особенно приятно остаться дома и готовиться к празднику. По всей Украине за окнами будет стоять непогода и пройдут дожди со снегом, поэтому долгие прогулки или визит на рождественские базары лучше отложить на начало 2022.

Погода на Новый год в регионах Украины

На Западе в последний день 2021 года установится пасмурная погода с осадками. На Закарпатье, где столбики термометров покажут температуру около 0 °С, пройдет дождь с мокрым снегом. В остальных западных регионах дожди будут небольшие (ночью есть вероятность дождя со снегом). На улице будет неуютно, промозгло и сыро (около 2–4 °С), не забывайте перчатки и шарфы.

Южные области встречают Новый год умеренно морозной погодой (до −7 °С ночью и около 0 °С днем). Ночью, по данным Sinoptik.ua, существенных осадков не предвидится, а вот днем возможен дождь со снегом. На Востоке также установится слабо морозная погода (до −10 °С ночью и до 5–6 °С днем). В первой половине дня в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях пройдет небольшой снег — новогоднему настроению и заснеженным пейзажам быть!

На Севере Украины и в Киеве будет умеренно морозно — днем до −2…−4 °С, ночью столбики термометра могут опуститься до −8…−9 °С. Погода будет пасмурной, с мокрым снегом — будьте осторожны на дорогах! В центральных регионах днем 31 декабря ожидается около 0 °С, временами — дождь со снегом. Ночью похолодает до −3…−6 °С, зато обойдется без осадков.

На карпатские курорты 31 декабря придет слабый мороз (до −2 °С) и мелкий снег с дождем. Погода на Драгобрате, в Славском и на Буковеле стоит пасмурная, но комфортная для активного отдыха. Но только на разрешенных трассах! В высокогорье Львовской области и на востоке Закарпатской области 31 декабря действует третий уровень снеголавинной опасности — на большинстве крутых склонов снег закреплен очень слабо.

Погода 1 января

Новый год начнется с плюсовой температуры почти во всех регионах Украины. На Юге, Западе и в Центре температура вырастет до 4–7 °С — если решитесь на прогулку 1 января, обязательно берите с собой зонт, дождь может затянуться на весь день. На Севере и Востоке термометры покажут около 0 °С — по данным Sinoptik.ua, погода будет промозглой, с пронизывающим ветром до 12 м/с и мокрым снегом. Одевайтесь потеплее, а лучше оставайтесь дома с какао и мандаринами.

О чем говорят приметы на 31 декабря?

Если соскучились по солнечным денькам, ждите ветер с востока — говорят, 31 декабря, на День святого Модеста, он должен принести потепление. Или прислушайтесь, скрипит ли под ногами снег: если не услышите ни звука, скоро придет оттепель. А вот если 31 декабря выдалось морозным, стоит готовить санки и снеголепы — эта примета обещает снегопады и сильные метели.