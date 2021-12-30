Крановая специальная техника XCMG в Украине

Крановые и крано-манипуляторные установки от китайской торговой марки XCMG, начиная с осени 2021 года, доступны к покупке на Заводе спецтехники Техкомплект, ведущем поставщике различных подъемных механизмов. XCMG — это инновационная крановая спецтехника, купить которую под заказ и по справедливой стоимости вы сможете в офисе продаж компании «Техкомплект» в Киеве.

Какая крановая спецтехника XCMG предлагается компанией Техкомплект?

Глобальный бренд XCMG прекрасно зарекомендовал себя во всем мире как ведущий производитель высокотехнологичных автомобильных кранов на спецшасси и крано-манипуляторных установок с тросовой стрелой L-образной конструкции:

Модельный ряд автокранов XCMG, традиционных крановых установок на базе спецшасси, рассчитан на грузоподъемность до 500 т. В настоящее время Техкомплект делает акцент на самые востребованные среди украинских потребителей автокраны с грузоподъемностью от 25 до 100 т. Если вам нужна такая новая современная спецтехника, Украина может рассчитывать на профессиональный опыт персонала Техкомплект, компании с 24-летним опытом крупноузловой сборки и продажи автокранов и других подъемных механизмов (краны-манипуляторы, автовышки, грузовые лебедки, гидролифты).

В наличии и под заказ – краны-манипуляторы XCMG, рассчитанные на грузоподъемность от 3 до 20 тонн. Это тросовые краны-манипуляторы со стрелой L-образной конструкции, конструктивно напоминающие традиционные крановые установки. Такие крано-манипуляторные установки востребованы среди предприятий малого и среднего бизнеса, краны-манипуляторы устанавливаются на грузовые шасси, бортовые автомобили, самосвалы. Таким образом, любой автомобиль, используемый для доставки грузов различного назначения, можно использовать и для погрузочно-разгрузочных работ.

Обратившись в компанию «Техкомплект», вы сможете заказать не только автокран или кран-манипулятор, для вас изготовят автомобиль с требуемой кузовной надстройкой, будь то самосвальный кузов с универсальным типом разгрузки или платформа с откидными стальными или алюминиевыми бортами. В качестве базовой грузовой автотехники можно применять новые или с пробегом совместимые шасси от таких торговых марок, как IVECO, MAN, МАЗ и другие. Специалисты Техкомплект подберут вам необходимую модель крановой установки с техническими характеристиками, наиболее соответствующими особенностям и отраслевой специфике вашего бизнеса.