Канье Уэст закрутил очередной роман и опять неудачно

Сегодня в западных СМИ гремели заголовки о якобы новой девушке Канье Уэста. Дело в том, что модель Ясмин Лопес отметила с репером свой день рождения и поделилась видео в своем Instagram. Преданные поклонники Канье уже обрадовались за музыканта — он очень тяжело переживает расставание с Ким Кардашьян и все не может наладить свою личную жизнь, в отличие от его бывшей супруги.

К сожалению, его мимолетный роман с моделью Винетрией не увенчался успехом. И на этот раз, по всей видимости, тоже. Сейчас источники издания TMZ опровергли слухи об их отношениях. И судя по видео, Канье отнюдь не счастлив.

Надеемся, что вскоре он все-таки придет в себя и начнет новую жизнь без Ким Кардашьян. А пока он все еще грустит по бывшей и даже купил дом рядом с ней.

Напомним, Ким Кардашьян не так давно подала на официальный развод с Канье Уэстом, пара рассталась еще зимой, но расторгнуть брак так и удалось. У пары есть четверо детей: Норт, Чикаго, Сейнт и Псалом. Сейчас бывшая жена Канье встречается с актером Питом Дэвидсоном.