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Госсекретарь США призвал освободить сотрудников Stand News

Энтони Блинкен

Власти прекратили работу наиболее популярного новостного ресурса Гонконга

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Китая и Гонконга немедленно освободить задержанных сотрудников новостного сайта Stand News. Ранее полиция провела рейд, проведя аресты и прекратив работу редакции.

В заявлении Блинкена, в частности, говорится, что США призывают прекратить атаки на «свободные и демократические медиа» Гонконга и «немедленно освободить несправедливо задержанных журналистов и медиа-менеджеров». Госсекретарь подчеркнул, что «заставляя замолчать независимые медиа, КНР и местные власти подрывают репутацию и жизнеспособность Гонконга».

Сайт Stand News был основан в 2014 году в статусе некоммерческой организации и в этом году стал наиболее известным продемократическим медиаресурсом Гонконга.

Гонконг – бывшая британская колония — был возвращен КНР в 1997 году. Китай гарантировал, что свободы Гонконга, в том числе, свобода прессы, останутся неприкосновенными.

30 декабря, 2021 | Category: США
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