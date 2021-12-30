Естонія планує надати Україні ракетні комплекси «Джавелін», гаубиці та протитанкове озброєння

Про це повідомляє ERR.

Видання зазначає, що перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати рішення від країни походження ракет — США, а також від колишніх власників гаубіц — Фінляндії та Німеччини.

Пеетер Куймет, начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії сказав, що в умовах концентрації російських військ на кордонах з Україною, Естонія планує значно збільшити свою підтримку, яку вона надає з 2014 року.

«Естонія ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони, що ми хочемо підтримувати Україну зброєю і боєприпасами у складній ситуації з безпекою. Ми розглядаємо можливість надати ракети «Джавелін» для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них», — заявив Куймет.

Естонія отримала ракети «Джавелін» із США, частину з них вона купила, а ще одну отримала в якості військової допомоги. Вартість однієї ракети — від 75 до 130 тис. євро в залежності від умов контракту та від конкретного типу ракет. Естонія планує поставити Україні кілька десятків «Джавелінів».

https://espreso.tv/estoniya-planue-nadati-ukraini-raketni-kompleksi-dzhavelin-gaubitsi-ta-protitankove-ozbroennya