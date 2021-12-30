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Естонія планує надати Україні ракетні комплекси «Джавелін», гаубиці та протитанкове озброєння

Джавелін

Про це повідомляє ERR.

Видання зазначає, що перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати рішення від країни походження ракет — США, а також від колишніх власників гаубіц — Фінляндії та Німеччини.

Пеетер Куймет, начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії сказав, що в умовах концентрації російських військ на кордонах з Україною, Естонія планує значно збільшити свою підтримку, яку вона надає з 2014 року.

«Естонія ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони, що ми хочемо підтримувати Україну зброєю і боєприпасами у складній ситуації з безпекою. Ми розглядаємо можливість надати ракети «Джавелін» для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них», — заявив Куймет.

Естонія отримала ракети «Джавелін» із США, частину з них вона купила, а ще одну отримала в якості військової допомоги. Вартість однієї ракети — від 75 до 130 тис. євро в залежності від умов контракту та від конкретного типу ракет. Естонія планує поставити Україні кілька десятків «Джавелінів».

https://espreso.tv/estoniya-planue-nadati-ukraini-raketni-kompleksi-dzhavelin-gaubitsi-ta-protitankove-ozbroennya

30 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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