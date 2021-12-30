Эпидемия гриппа в Израиле: госпитализированных с гриппом в 13 раз больше, чем с COVID-19

Самой большой проблемой для системы здравоохранения сегодня является не пандемия коронавируса, а эпидемия гриппа. По опубликованным после полудня данным минздрава, число госпитализированных в больницы больных гриппом приближается к двум тысячам. Согласно сведениям за последнюю неделю, в больницах сейчас 1849 больных гриппом, из которых 605 детей и 124 беременных женщин и рожениц.

Госпитализированных с диагнозом «грипп» в 13,1 раза больше, чем с COVID-19, в настоящее время в коронавирусных отделениях всего 141 пациент, из которых в тяжелом состоянии 88. В начале недели больницы сообщили о перегрузке терапевтических отделений до 100%-150% — главным образом, из-за волны гриппа.

Положение тем более неприемлемое, что, по сообщению минздрава, большая часть больных гриппом в больницах заразились вирусом А, который идентифицируют в лабораториях как А/Н3. Этот тип вируса включен в вакцину от гриппа, которую бесплатно предлагают в этом году израильтянам старше 6 лет все больничные кассы. Но люди по необъяснимой причине предпочитают уклоняться от этой прививки.

Но еще не поздно: минздрав призывает всех, кто не вакцинировался от гриппа, сделать это незамедлительно. Можно вместе с прививкой от COVID-19.

https://news.israelinfo.co.il/health/99782