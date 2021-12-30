Джонни Депп отомстит Эмбер Херд с помощью ее бывшего любовника

Главный пират США Джонни Депп уверенно идет к тому, чтобы вытрясти со скандальной бывшей женушки 50 млн долларов за клевету, лишившую его кинокарьеры. Побитое лицо Херд, которое она показывала в качестве доказательства, сам Депп называет не иначе, как «постановой».

На ближайшее заседание суда актер притащит Джеймса Франко, которого уверенно называет бывшим любовником своей экс-супруги. Якобы именно Франко виделся с Эмбер в тот день, когда Депп «напал» на тогда еще жену, уточняют в PageSix.

Эмбер в свою очередь отрицает интимную связь с Франко, но это и неудивительно — признайся она в отношениях с Джеймсом, это бы значило, что она изменяла Джонни Деппу, а это сыграло бы на руку актеру в суде.

Таким образом, если Франко подтвердит, что на лице Херд не было синяков и ссадин, то в затянувшемся скандале можно будет ставить точку — и Джонни Депп из него выйдет победителем.