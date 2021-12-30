Джек Николсон тяжело болен деменцией — его дни сочтены

Последние несколько лет о Джеке Николсоне совсем ничего не слышно. 84-летний актер уже долгое время не появлялся на публике и тем более не снимался в кино.

Оказалось, что его здоровье резко ухудшилось за эти годы. Издание Express сообщило: голливудская звезда буквально «доживает свои последние дни».

Приближенные к Джеку Николсону источники рассказали, что актер страдает от деменции. Он не покидает свой особняк в Лос-Анджелесе и находится под постоянным присмотром близких.

«Физически он в порядке, но его разум исчез. Очень грустно видеть, как такой супер талантливый актер, такой как Джек, уходит таким образом», — заявляет источник.

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