Дуэйн Джонсон заявил, что не будет возвращаться в «Форсаж»

Возвращение в экшен-франшизу Дуэйн Джонсон прокомментировал в недавнем интервью для CNN. Актёр прямо заявил, что не будет появляться в следующей картине, что, по его словам, он и сказал Вину Дизелю во время личной встречи летом 2021 года.
Джонсон заявил, что очень удивился, когда увидел публичный пост от Дизеля с просьбой вернуться к своей роли, поскольку ему казалось, что они уже давно уладили этот вопрос — в том числе с партнёрами из Universal.
В ходе интервью «Скала» также раскритиковал письмо Дизеля, отметив, что он пытался манипулировать им, упоминая своих детей и смерть актёра Пола Уокера. Джонсон подчеркнул, что хотел всего лишь успешно завершить роль в «Форсаже», и по его мнению, эта франшиза всё ещё способна радовать свою аудиторию.
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