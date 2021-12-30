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Дуэйн Джонсон заявил, что не будет возвращаться в «Форсаж»

Возвращение в экшен-франшизу Дуэйн Джонсон прокомментировал в недавнем интервью для CNN. Актёр прямо заявил, что не будет появляться в следующей картине, что, по его словам, он и сказал Вину Дизелю во время личной встречи летом 2021 года.

Джонсон заявил, что очень удивился, когда увидел публичный пост от Дизеля с просьбой вернуться к своей роли, поскольку ему казалось, что они уже давно уладили этот вопрос — в том числе с партнёрами из Universal.

В ходе интервью «Скала» также раскритиковал письмо Дизеля, отметив, что он пытался манипулировать им, упоминая своих детей и смерть актёра Пола Уокера. Джонсон подчеркнул, что хотел всего лишь успешно завершить роль в «Форсаже», и по его мнению, эта франшиза всё ещё способна радовать свою аудиторию.

Меня сильно удивил недавний пост Вина. В июне мы воссоединились вне соцсетей и я ему прямо и лично сказал, что я не буду возвращаться во франшизу. […]

Сообщение Вина — пример его манипуляции. Мне не понравилось, что он упомянул в нём своих детей и смерть Пола Уокера. Оставьте их в стороне. Мы говорили об этом несколько месяцев назад и пришли к чёткому пониманию.

Дуэйн Джонсон
актёр
30 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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