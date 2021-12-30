Cтартует показ американо-британского приключенческого боевика «Кингс Мен»

С 13 января в украинском прокате стартует показ американо-британского приключенческого боевика «Кингс Мен«.

Это приквел одноименной шпионской трилогии, созданной Мэттью Вон. Впервые намерение подробнее раскрыть историю британских спецслужб Вон очертил летом 2018 года: в одном из интервью он сказал, что хочет отправить зрителей в источники появления тайных разведслужб.

Картина «Кингс Мэн» рассказывает о становлении первого независимого разведывательного агентства «Кингс Мэн», а события происходят в годы Первой мировой войны.

Фильм «Кингс Мэн» стал первой экранизацией целого цикла шпионских комиксов «Секретная служба», созданных Марком Милларом и Дэйвом Гиббонсом.

В этот раз элегантно бороться со злом будут Рэйф Файнз, Гаррис Дикинсон, Джимон Гонсу и Джемма Артертон. Григория Распутина сыграл Рис Иванс, промелькнувший в новом фильме о «Человеке-пауке».

По сюжету «Кингс Мэн», самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который с помощью своего сына, соратников и личного уникального стиля готов принять вызов и остановить злодеев.

Съемочной команде пришлось совершить путешествие в Соединенные Штаты, Югославию, Турин и Венарию-Реал в Италии, где проходил сбор материала.

На стадии кастинга главную роль предлагали Аарону Тейлору-Джонсону, кроме того, поучаствовать в съемках могли Николас Кейдж, Брэд Питт и Рэйчел Вайс.