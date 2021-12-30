Байден ищет дипломатический путь к снижению напряженности вокруг Украины

Президент Джо Байден в четверг побеседует по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в среду высокопоставленный представитель администрации США, добавив, что президент стремится найти дипломатический путь снижения напряженности на границе России и Украины.

«Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, – сказал источник. – Но мы также готовы реагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину».

Телефонный разговор, организованный по запросу Путина, состоится в преддверии переговоров в Женеве, намеченных на 10 января. По словам источника в администрации, ожидается, что ни один из президентов не будет участвовать в этих переговорах.

Два лидера побеседуют по телефону уже второй раз за месяц: в начале декабря они обсуждали ситуацию на российской стороне границы с Украиной, где, согласно оценкам разведки на основании спутниковых снимков, на тот момент находилось около 70000 российских военнослужащих. Аналитики американской разведки прогнозируют, что Путин планирует стянуть в этот район до 175000 военнослужащих.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в беседе с «Голосом Америки» сказал: «Байден поступает правильно, принимая запрос Путина о телефонном разговоре. Если Путин сделал такой запрос, значит, ему есть что сказать. Но Байден также должен донести до него свой посыл. Во-первых, Байден должен дать понять, что серьезные переговоры о европейской безопасности должны включать гораздо более широкую повестку, чем предложил Путин, включая угрозы безопасности со стороны России, такие, как аннексия Крыма, признание Южной Осетии и Абхазии, а также российские силы, оккупирующие территории в Украине, Грузии и Молдове».

«Во-вторых, Байден должен дать понять Путину, что при любом обсуждении безопасности и суверенитета Украины за столом переговоров должны присутствовать украинцы. Может быть, Европе нужен формат Хельсинки 2.0. Но Европе не нужен формат Ялта 2.0», – продолжал Макфол.

США неоднократно заверяли Украину в своей поддержке и предоставили этой стране помощь в сфере безопасности на десятки миллионов долларов. В среду госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщается в заявлении Блинкена, он «подтвердил, что Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания российской военной мощи на границах Украины».

Белый дом неоднократно заявлял, что вторжение России повлечет за собой «серьезные последствия», включая жесткие экономические санкции и усиление поддержки безопасности Украины.

В среду Зеленский написал в «Твиттере»: «Получил заверения в полной поддержке [Украины] со стороны [США] в противодействии российской агрессии». Он использовал эмодзи с флагами для обозначения стран.

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен также побеседовал с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии о «координации с целью сдерживания любой дальнейшей агрессии со стороны России в отношении Украины».

Министры иностранных дел западных стран «подтвердили наличие консенсуса среди союзников и партнеров в отношении обеспечения серьезных последствий для России в ответ на такие действия», говорится в заявлении Прайса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на четверг назначен телефонный разговор Путина и Байдена, добавив, что он состоится вечером по российскому времени. В среду премьер-министр России Михаил Мишустин позвонил главам соседних стран – Армении, Азербайджана и Беларуси.

Представитель Совета по национальной безопасности сообщил «Голосу Америки», что США полагаются на свои альянсы в регионе для достижения дипломатического решения.

«Мы как альянс придерживаемся единой позиции в вопросе о последствиях, с которыми столкнется Россия, если она начнет действовать против Украины, – сказал источник. – Но мы также едины в нашей готовности вести принципиальное дипломатическое взаимодействие с Россией… Мы будем придерживаться принципа “ничего не говорить о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину”».

Представители администрации отказались публично реагировать на требования Москвы, в том числе об отказе принять Украину в НАТО и сокращении присутствия альянса в Центральной и Восточной Европе.

В среду высокопоставленный представитель администрации заявил: «Мы считаем, что сможем добиться наибольшего прогресса за столом переговоров, сидя друг напротив друга за закрытыми дверями и поддерживая постоянные консультации с нашими союзниками и партнерами. Так что в настоящее время у нас нет никаких планов по публикации документа или проекта соглашения, как это сделала российская сторона».

Между тем некоторые аналитики сомневаются в том, что действия Путина на самом деле приведут к вторжению. Профессор Киевского национального университета Тарас Кузьо – один из нескольких аналитиков, которые считают, что вторжение было бы дорогостоящим, длительным и кровопролитным, а потому оно маловероятно.

«Если Путин попытается сокрушить Украину военной силой, то он может в конечном итоге потерять страну навсегда, а также спровоцировать антиправительственные волнения внутри России, которые могут угрожать выживанию всего его режима», – пишет эксперт.

«Для человека, который уже пережил крах одной империи, это может быть риском, на который он не готов пойти», – добавил он.