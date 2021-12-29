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Ведьмака от Netflix хотят отправить в космос

«Сапковский, ты доволен?»: ведьмака от Netflix хотят отправить в космос

Спустя несколько дней после премьеры вопросов ко второму сезону «Ведьмака» появилось даже больше, чем к первому, хотя казалось бы. Исправить ситуацию взялся весь актерский состав хита Netflix, заявившийся на популярный подкаст.

Помимо уже привычных рассказов Генри Кавилла о том, что он обожает компьютерные игры, в часовой беседе с Фелицией Дэй каст «Ведьмака» проговорился о дальнейших планах на продолжение сериала. Если шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик согласится, то публику ждут приключения ведьмака в космосе.

«Нам нужен сериал о ведьмаках в космосе! Лютик там превратился бы в ящерицу. Если Netflix не согласится, мы обратимся в Disney», — Пол Буллион и Ясен Атур, сыгравшие ведьмаков Ламберта и Коена во втором сезоне, заявили, что такой спин-офф наверняка имел бы успех.

«Когда казалось, что хуже уже не будет, они заговорили о космосе», «Как в космосе будет игогокать Плотва?», «Сапковский, ты доволен?» — реакцию фанатов «Ведьмака» в комментариях предсказать несложно.

29 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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