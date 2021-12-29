В Китае арестовали шесть гонконгских независимых журналистов

В Гонконге в ходе рейда полиции были арестованы шесть журналистов из оппозиционного независимого новостного агентства Stand News. Об этом сообщает BBC.

Китайская полиция арестовала шестерых сотрудников продемократического новостного агентства Гонконга Stand News за «организацию заговора с целью публикации запрещенных властями материалов». Среди арестованных есть как действующие, так и бывшие сотрудники СМИ.

Полиция также арестовала бывшего директора Stand News и всемирно известную гонконгскую поп-звезду Денис Хо. Она выступала за независимость города от властей материкового Китая и права ЛГБТ.