В Беларуси студентов будут загонять в колхозы

Управление Беларусской столицы хочет восстановить студенческие сельхоз работы

Владимир Кухарев сегодня поностальгировал по годам своей студенческой юности и предложил вернуть сельскохозяйственные работы для студентов. Вместо скучных пар — сельская романтика.

То, что университеты — это не аграрные училища и не источник бесплатной рабочей силы, он, видимо, не догадывается. Но отношение студентов к такой инициативе предсказать нетрудно.

Кстати, часть из них платит за обучение немалые деньги, так что государству будет двойная выгода — за бесплатный труд своих детей в полумёртвом колхозе родители ещё и доплатят из своего кармана.