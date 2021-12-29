В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

В 2021 году 10 первых ступеней тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX стартовали 31 раз, пишет портал NASASpaceFlight.com.

Издание отмечает, что в среднем одна первая ступень ракеты использовалась 3,1 раза. Максимальное число раз, когда запускалась первая ступень, — одинадцать. Из 31 пуска Falcon 9 на Землю первая ступень успешно возвращалась 30 раз. Время подготовки к новому пуску использованной первой ступени носителя сократилось до 27,2 дня.

В декабре первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) совершила сотую посадку.