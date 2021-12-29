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«Матрица 4» полностью провалилась в американском прокате

"Матрица 4" провалилась в американском прокате

«Матрица: Воскрешение«, продолжение культовой научно-фантастической трилогии Вачовски, слабо стартовала в домашнем прокате, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильму удалось собрать в первый уикенд лишь 22 миллиона долларов в американских кинотеатрах. Почти в два раза его превзошла другая премьера — сиквел анимации «Пой» («Зверопой»), заработавший 41 миллион долларов на старте.

Бюджет картины оценивается в 190 миллионов долларов. Это значит, что Warner, скорее всего, понесет убытки. Впрочем, еще есть заработок на стриминге HBO Max, где четвертая «Матрица» вышла параллельно с кинотеатральным релизом. Онлайн-сборы студия пока не обнародовала.

29 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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