Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, — економіст

Про це він заявив у під час «Великого ефіру Василя Зими» на Еспресо.TV.

«Очевидно, що в Україні зараз інвестиційний клімат не просто поганий, а вкрай поганий і ситуація лише погіршується. Ми розуміємо, що питання і персоніфіковане, воно пов’язане з тим, що Коломойському в Україні можна все. Все працює заради цієї людини. Дається можливість грабувати країну, заробляти, ховатися від переслідування, яке ведуть США. До речі, пов’язане з розкраданням коштів в Україні», — сказав Кушнірук.

За його словами, всі розслідування щодо Коломойського в Україні блокуються.

«З цієї точки зору, він стає не просто фігурою одіозною, а й вкрай небезпечною, враховуючи, що йому нема куди тікати з України в разі поразки Зеленського. Я вважаю, що найбільшим ризиком є, якщо в 2014 році в силу власних інтересів пан Коломойський виступив на боці України і значною мірою захистив ситуацію в Дніпрі, то зараз, я, на жаль, впевнений, що пан Коломойський вже, мабуть, має певні домовленості з Росією, як він буде діяти в разі її вторгнення. Я думаю, що це буде точно не на користь України. Він може зіграти дуже небезпечну для України роль в умовах російського вторгнення», — заявив економіст.