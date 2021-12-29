Главный секрет Кэрри Брэдшоу из «Секса…» выдал бариста

20 лет назад фанаты «Секса в большом городе» наперебой гадали — кто же стоит за прозвищем Мистер Биг. Сейчас на фоне секс-скандала поклонники предпочли бы забыть героя Криса Нота, и шоураннеры «И просто так» решили им с этим помочь, переведя внимание на Сару Джессику Паркер.
В четвертой серии «Секса в большом городе: И просто так» Кэрри Брэдшоу несколько раз заходит в кофейню, бариста которой и выдает ее настоящее имя — Кэролайн! Более 20 лет фанаты ломали голову над полным именем героини Сары Джессики Паркер, и теперь одним секретом, наконец, стало меньше.
«Ждали этого 20 лет в Азкабане!», «Назову так свою игуану», «Для меня она навсегда останется Кэрри “Не захотела вызывать скорую умирающему мужу” Брэдшоу», — реагируют на новость фанаты сериала в соцсетях.
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