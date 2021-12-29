Фигура 55-летней Синди Кроуфорд на фото в бикини удивила

Американская супермодель Синди Кроуфорд попала в объектив папарацци во время отдыха в Мексике и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail .

На размещенных кадрах манекенщица запечатлена на пляже в бикини черного цвета. Волосы Кроуфорд распущены, а на ее лице отсутствует макияж. Известно, что женщина провела отпуск в Кабо-Сан-Лукасе со своей семьей.

Читатели издания раскритиковали внешний вид звезды. «Ее лицо и тело выглядят гораздо старше 55 лет», «Ужас. Существует большое количество женщин, которые в свои 50 лет выглядят лучше, чем она. Эта женщина выглядит на 65», «Худая и корявая фигура», «Некрасивая женщина», «Теперь понятно, как она выглядит на самом деле. Все е отретушированые снимки в Instagram — ложь», — высказывались они.

Однако другие пользователи сети похвалили внешность Кроуфорд: «Невероятно красивая!», «Вот так и должна выглядеть 55-летняя женщина!», «Я восхищаюсь ее красотой и стройностью», «Женщина моей мечты», «Великолепное тело!».