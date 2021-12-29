Эмбер Херд назвала пса в честь своего обидчика

Эмбер Херд представила публике своего нового питомца. Звезда «Аквамена» выбрала беспородную собаку, которой дала знаковое имя.

«Познакомьтесь с новым членом семьи Херд. Барнаби Джойс», — написала актриса в Twitter.

Такое имя выбрано неспроста. В 2015 году, когда Эмбер еще была замужем за Джонни Деппом, парочка отправилась в Австралию, прихватив своих собак.

Оказалось, что Херд и Депп нарушили правила ввоза животных в страну, за что получили статус браконьеров. Заместитель премьер-министра Австралии, Барнаби Джойс, настоял на том, чтобы актеров депортировали обратно в Соединенные Штаты.