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Байден и Путин побеседуют по телефону в четверг

Как сообщается, двое лидеров обсудят ряд тем, включая предстоящие переговоры между США и Россией

Президент США Джо Байден в четверг проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией, сообщила пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США Эмили Хорн.

«Администрация Байдена продолжает осуществлять обширные дипломатические усилия с нашими европейскими союзниками и партнерами, проводя консультации и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной, – говорится в заявлении. – Президент Байден разговаривал с лидерами стран всей Европы, а представители администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействуют с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также проводят многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга, на двусторонней основе и в формате «Бухарестской девятки», а также с Украиной».

29 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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