Жителя Калифорнии приговорили к трем годам тюрьмы за угрозы журналистам

Обвинение заявило, что угрозы были связаны с тем, что подсудимый не признал итоги президентских выборов в США 2020 года

Федеральный суд Манхэттена приговорил 36-летнего мужчину к трем годам тюрьмы за отправку текстовых сообщений с угрозами семье журналиста.

Роберт Лемке, проживающий в окрестностях Сан-Франциско, ранее признал себя виновным по одному пункту обвинения в отправке угрожающих сообщений между штатами.

Прокуроры заявили суду, что текстовые и аудиосообщения с угрозами были отправлены примерно 50 людям в период с ноября 2020 года по начало января.

Лемке отказался признать результаты президентских выборов в США 2020 года, заявил федеральный прокурор Дамиан Уильямс.

«[Лемке] отправил сообщения с угрозами десяткам жертв, включая журналистов, выборных должностных лиц и членов их семей, уличая их в мнимых правонарушениях, которые заключались в изложении фактов», – сказал Уильямс.