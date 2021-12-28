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В Японии скрестили поезд и автобус: экологичный чудо-транспорт уже возит пассажиров

The parts of rubber tires and train wheels of a 'Dual-Mode Vehicle (DMV)' bus that can run both on conventional road surfaces and a railway track, are seen during its test run in Kaiyo Town, Tokushima Prefectue, Japan, in this handout photo taken in March 2021 and released by Tokushima Prefectural Government, obtained by Reuters on December 24, 2021. Tokushima Prefectural Government/Handout via REUTERS

Японская железнодорожная компания Asa East Line с 25 декабря начала эксплуатировать очень нестандартное транспортное средство DMV. Оно являет собой своеобразный гибрид автобуса и поезда, способен передвигаться по асфальтовым дорогам и по рельсам. Его салон рассчитан на 23 пассажира. Об этом сообщает новостное агентство «Рейтер».

DMV расшифровывается как dual-mode vehicle («двухрежимное транспортное средство»). Он способен перевозить пассажиров и по обычным асфальтированным дорогам, и по железнодорожным рельсам.

A 'Dual-Mode Vehicle (DMV)' bus that can run both on conventional road surfaces and a railway track, is seen during its test run in Kaiyo Town, Tokushima Prefectue, Japan, in this handout photo taken in December 2021 and released by Tokushima Prefectural Government, obtained by Reuters on December 24, 2021. Tokushima Prefectural Government/Handout via REUTERS
Выглядит DMV как обычный автобус и по умолчанию ездит на обычных колесах с шинами. При подъезде к железнодорожной ветке водитель нажатием кнопки выдвигает из-под днища колесные пары.

Вся процедура превращения автобуса в поезд занимает всего 15 секунд. После этого DMV продолжает путь уже по рельсам. Автобус построен на базе «Тойота» Coaster и оснащен экономичной гибридной установкой. Он способен развивать скорость до 100 км/ч по асфальту и 60 км/ч по рельсам. Пассажировместимость — до 23 пассажиров. DMV будут курсировать между отдаленными селами и небольшими городами Японии и заменят гораздо более дорогие в эксплуатации пригородные поезда.

«DMV способен доехать к местным жителям как автобус, а также доставить их на железную дорогу. Мы ожидаем, что это будет очень хороший вид общественного транспорта, особенно в сельских районах со стареющим населением», – сообщил генеральный директор Asa East Line Шигеки Миура.
A 'Dual-Mode Vehicle (DMV)' bus that can run both on conventional road surfaces and a railway track, is seen during its test run in Kaiyo Town, Tokushima Prefectue, Japan, in this handout photo taken in March 2021 and released by Tokushima Prefectural Government, obtained by Reuters on December 24, 2021. Tokushima Prefectural Government/Handout via REUTERS
В частности, японские автобусы-поезда DMV начали курсировать между префектурами Токусима и Коти. Их маршрут занимает около 123 километров, и по пути DMV дважды переходят из одного режима в другой.

Технологи говорят, что этому транспорту нужно меньше топлива и он не так сильно загрязняет окружающую среду, как обычные автобусы. Еще автобусы-поезда могут пригодиться во время эвакуации людей, когда по некоторым участкам железнодорожных путей или обычных дорог невозможно проехать.

Также железнодорожная компания надеется, что необычное транспортное средство привлечет в японскую глубинку туристов, что пополнит бюджет населенных пунктов и создаст новые рабочие места.

28 декабря, 2021 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости
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