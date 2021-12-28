В Японии скрестили поезд и автобус: экологичный чудо-транспорт уже возит пассажиров

Японская железнодорожная компания Asa East Line с 25 декабря начала эксплуатировать очень нестандартное транспортное средство DMV. Оно являет собой своеобразный гибрид автобуса и поезда, способен передвигаться по асфальтовым дорогам и по рельсам. Его салон рассчитан на 23 пассажира. Об этом сообщает новостное агентство «Рейтер».

DMV расшифровывается как dual-mode vehicle («двухрежимное транспортное средство»). Он способен перевозить пассажиров и по обычным асфальтированным дорогам, и по железнодорожным рельсам.



Выглядит DMV как обычный автобус и по умолчанию ездит на обычных колесах с шинами. При подъезде к железнодорожной ветке водитель нажатием кнопки выдвигает из-под днища колесные пары.

Вся процедура превращения автобуса в поезд занимает всего 15 секунд. После этого DMV продолжает путь уже по рельсам. Автобус построен на базе «Тойота» Coaster и оснащен экономичной гибридной установкой. Он способен развивать скорость до 100 км/ч по асфальту и 60 км/ч по рельсам. Пассажировместимость — до 23 пассажиров. DMV будут курсировать между отдаленными селами и небольшими городами Японии и заменят гораздо более дорогие в эксплуатации пригородные поезда.

«DMV способен доехать к местным жителям как автобус, а также доставить их на железную дорогу. Мы ожидаем, что это будет очень хороший вид общественного транспорта, особенно в сельских районах со стареющим населением», – сообщил генеральный директор Asa East Line Шигеки Миура.



В частности, японские автобусы-поезда DMV начали курсировать между префектурами Токусима и Коти. Их маршрут занимает около 123 километров, и по пути DMV дважды переходят из одного режима в другой.

Технологи говорят, что этому транспорту нужно меньше топлива и он не так сильно загрязняет окружающую среду, как обычные автобусы. Еще автобусы-поезда могут пригодиться во время эвакуации людей, когда по некоторым участкам железнодорожных путей или обычных дорог невозможно проехать.

Также железнодорожная компания надеется, что необычное транспортное средство привлечет в японскую глубинку туристов, что пополнит бюджет населенных пунктов и создаст новые рабочие места.