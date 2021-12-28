В РФ полный провал плана по переводу госкомпаний на «отечественный софт»

Российские государственные компании, в том числе оперирующие критической инфраструктурой, остаются в серьезной зависимости от иностранного программного обеспечения, несмотря на требование президента обеспечить переход на отечественный софт.Об этом в интервью РБК сообщил глава учрежденного правительством Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух.

По его словам, вместо запланированных 50-70% доля отечественного ПО в госсекторе на конец 2021 года в среднем составляет 30-35%. Хуже всего показатели у ВТБ, «Аэрофлота» и Российских железных дорог — менее 10%, рассказал Масух.

«Очень серьезная зависимость» от иностранного софта, по его словам, сохраняется у «Транснефти» — монопольного оператора российских нефтепроводов, прокачивающих все добываемое в стране «черное золото».

В критической зависимости находится «Аэрофлот». «Самолеты стоят на нашем аэродроме, но без SAP, Oracle и др. они не взлетят», — признал Масух.

Наиболее высокая доля иностранного ПО, по его словам, — у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), АО «ГЛОНАСС» и крымского банка РНКБ.

Многие компании надеялись, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году отношения нормализуются и импортозамещение отменят, а потом ждали, что ситуация выправится после его ухода, рассказал Масух.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. «Жизнь показывает, что как в экономическом, так и в политическом плане информационные технологии используются для давления на государства, продвижения интересов», — отметил чиновник.

Российские государственные компании могут в любой момент быть отключены от иностранного программного обеспечения, предупредил в конце ноября президент РФ Владимир Путин.

«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», — заявил президент.

Против импортозамещения ПО, напомним, выступал Российский союз промышленников и предпринимателей. Его глава Александр Шохин в мае оценил затраты на воплощение проекта в сумму больше триллиона рублей. Он просил вывести из-под жестких норм объекты массового рынка, где отказ от импорта обойдется слишком дорого, приведет к росту цен, снижению конкуренции и ухудшению качества услуг.

Вместо того, чтобы догнать и перегнать мировую экономику, власти добьются ее дальнейшего отставания от развитых стран, аргументировал Шохин. По его оценке, аналогов зарубежного ПО и оборудования в России просто нет: только 49 из 3827 позиций перечня российской радиоэлектронной продукции «теоретически» могут быть использованы на производстве. По всей прочей продукции технические характеристики «не позволяют обеспечить бесперебойную, безопасную, а также эффективную работу промышленных» агрегатов, писал Шохин.