В Пентагоне начнут производить единую систему управления ПВО и ПРО

Армия США заключила с Northrop Grumman контракт на производство единой системы управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS. Как сообщает Breaking Defense, в рамках этого соглашения компания разработает 160 систем для американских военных и их иностранных партнеров к концу 2026 года.

Сейчас американские системы противовоздушной обороны и тактические комплексы противоракетной обороны не способны обмениваться друг с другом данными. Например, Patriot не понимает выдачу радиолокационной информации и целеуказания системы SHORAD, и наоборот.

В 2009 году Northrop Grumman получила контракт на разработку единой системы управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS. С тех пор систему успели испытать обработкой данных с радаров разных типов и запуском разных видов ракет. В том числе, IBCS показала, что может устанавливать связь между Patriot и SHORAD, а также между истребителями F-35A, радаром G/ATOR и ракетами PAC-3.

Армия США 23 декабря объявила, что Northrop Grumman выиграла пятилетний контракт на мелкосерийное и полномасштабное производство IBCS, хотя решение о последнем окончательно будет принято только в 2023 году. Компания разработает 160 единых систем управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны для американских военных и их иностранных партнеров.

Кроме уже стоящих на вооружении систем ПВО и ПРО в IBCS могут интегрировать «Несокрушимый щит». Это мобильная система наземного базирования для защиты от беспилотников и крылатых ракет, которую разрабатывает компания Dynetics.