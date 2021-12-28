Уютные преимущества коттеджного городка Золоче

На носу новогодние праздники, которые в теплых воспоминаниях всегда ассоциируются с уютом и милым домом. Ведь это так приятно ранним зимним утром приготовить себе на кухне чашечку кофе и смотреть из окна любимого дома на то, как летит снег и ложится на крыльцо. А еще — нежится в уютной постели, глядя на проплывающие за окном облака в предрассветной дымке. Мир прекрасен часто потому, что у нас есть уютный любимый дом, в котором мы живем и проводим незабываемые мгновение жизни. Именно такие дома предлагает коттеджный городок в Киевской области, в удобном месте под Киевом. Самые разнообразные, милые преимущества коттеджного городка Золоче привлекают семьи к тому, чтобы обосноваться и ощутить связь с миром и природой при этом находясь совершенно рядом со всеми благами цивилизации и большого города.

1. У нас есть 9 причин жить здесь

В действительности причин может быть и гораздо больше, чем девять, но выделим самое главное. Первое, это всего 15 километров от Киева, а значит в течении 30-40 минут у нас в доступности центр столицы. С другой стороны вы находитесь внутри уникального природного комплекса, с чистым воздухом и водой. Отдельно — полноценная инфраструктура, основанная на современных технологиях. Также коттеджный городок Золоче имеет систему беопасности и охрану, которая функционирует круглосуточно. Здесь нет посторонних, но в то же время вы ощущаете полную свободу и независимость.

Здесь присутствует и сервис европейского уровня и современная архитектурная эстетика. Каждый дом построен с использованием самых современных строительных и бытовых технологий. Имея сервси европейского уровня, городок предлагает также инфраструктуру для детей. Игровые площадки, группы по интересам и многое другое.

Улицы и тротуары, цветники, привычная и удобная планировка. Все предназначено для спокойной и комфортной жизни.

2. Социальная сфера и выбор для каждого

Одноэтажные и двухэтажные дома находятся посреди подготовленной социальной и бытовой инфраструктуры. Это ресторан, фитнесс-клуб, детские кгруппы, спортивные площадки и даже летний лагерь для школьников. Компоновка не является плотно, но все в доступности пешей ходьбы. А сервисная компания, которая обслуживает городок, избавит вас от коммунальной загруженности, платежей и других бытовых забот, выполняя полный цикл обслуживания.

При этом городок Золоче представляет собой единый архитектурно-природный ансамбль, в котором вы вдохнете свежий воздух свободы и уединения в своем доме и на своей земле. А потому не мешкайте и сделайте свой выбор прямо сейчас, выбор вашего счастья!