Умер актер Виталий Быков, известный по фильмам «Кортик», «Бронзовая птица»

Умер актер Виталий Быков, известный по фильмам «Кортик», «Бронзовая птица»

Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — отмечается в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в городе Даугавпилс в Латвии. Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького.

Быков наиболее известен по своим ролям в фильмах «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986) и других.