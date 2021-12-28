У Києві та Київській області очікуються планові відключення електрики

У Києві та Київській області очікуються планові відключення електрики у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях, повідомляється на сайті компанії ДТЕК.

Зазначається, що подачу електроенергії за багатьма адресами буде припинено з 28 до 31 грудня. Без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.

«Планові відключення – це найефективніший спосіб проводити технічне обслуговування та модернізацію електромереж. Завдяки цьому значно зменшується аварійність мереж», – пояснили у ДТЕК.

Із детальним графіком відключень можна ознайомитися на сайті компанії.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, кожен четвертий українець з початку опалювального сезону стикався з відключенням електроенергії.